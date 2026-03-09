Около 20 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварий

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроэнергии из-за обрывов и замыканий на ЛЭП произошли в тринадцати селах Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в понедельник.

"В 11:00 по Москве 9 марта от оперативного дежурного "Дагэнерго" поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в 13 населенных пунктах пяти муниципальных районов (...) с населением 19 364 человека", - говорится в сообщении.

Причиной отключения электроэнергии стали обрывы и замыкания на ЛЭП.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 18:00 по московскому времени 9 марта.