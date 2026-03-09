Минобороны РФ сообщило о нейтрализации над регионами 21 украинского дрона

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 14:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

В ведомстве заявили, что 10 дронов нейтрализованы над Курской областью, восемь - над Белгородской и три - над Брянской.

