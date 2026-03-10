Поиск

Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом в России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 остается на уровне прошлой недели, среди всех выявленных случаев отмечается снижение доли вирусов гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года. По результатам лабораторного мониторинга, продолжается снижение доли вирусов гриппа", - сказано в сообщении.

Кроме того, за эту неделю было зарегистрировано 4,7 тысячи случаев COVID-19, что соответствует уровню заболеваемости предыдущей недели.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщали о регистрации около 677 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом и о 4,7 тысячи случаев COVID-19.

Роспотребнадзор COVID-19
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"

Российские военные нейтрализовали за ночь 163 беспилотника ВСУ

Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

 Число погибших в ходе операции против Ирана американских военных выросло до восьми человек

Российские военные ликидировали за вечер 34 беспилотника ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 564 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8606 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });