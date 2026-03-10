Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом в России

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 остается на уровне прошлой недели, среди всех выявленных случаев отмечается снижение доли вирусов гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года. По результатам лабораторного мониторинга, продолжается снижение доли вирусов гриппа", - сказано в сообщении.

Кроме того, за эту неделю было зарегистрировано 4,7 тысячи случаев COVID-19, что соответствует уровню заболеваемости предыдущей недели.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре сообщали о регистрации около 677 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом и о 4,7 тысячи случаев COVID-19.