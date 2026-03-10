Поиск

Глава "Роскосмоса" сообщил о запланированной встрече с руководством NASA в 2026 г.

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил о планах провести встречу с руководством NASA в текущем году.

"С коллегами из США мы довольно тесно сотрудничаем. На этот год запланирована новая встреча с руководством НАСА", - сказал Баканов в интервью журналу "Разведчик".

"Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят еще несколько лет ее совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год", - сообщил глава "Роскосмоса".

Он также заявил об эффективности программы перекрестных полетов. "Перекрестные полеты доказали свою критическую значимость, поэтому мы на регулярной основе продлеваем соответствующее соглашение, в этом есть заинтересованность обеих сторон", - заявил Баканов.

31 июля 2025 года главы космических агентств России и США провели первые с 2018 года переговоры, на которых обсудили дальнейшую работу Международной космической станции.

Сообщалось, что стороны договорились об эксплуатации МКС до 2028 года, до 2030 года запланировано сведение станции.

12 апреля глава "Роскосмоса" заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

