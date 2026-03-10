Песков заявил о готовности РФ оказать содействие урегулированию на Ближнем Востоке

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нельзя делать выводы о том, что глава российского государства Владимир Путин выступает посредником урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие этому процессу.

"Такого вывода сделать нельзя. Не следует делать таких выводов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что президент РФ становится посредником в урегулировании конфликта.

Накануне тема Ближнего Востока затрагивалась в ходе телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа.

"Президент Путин с самого начала этой истории до начала боевой фазы предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем вчера говорил президент", - сказал Песков.

Он отметил, что "Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие и будет рада это сделать".

"Но здесь необходимо множественное понимание, множественное согласование. Чуть-чуть наберемся терпения", - сказал представитель Кремля.