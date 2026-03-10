Поиск

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Он считает позитивным обмен мнениями по Украине

Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным получился хорошим.

"Это был хороший разговор", - сказал он на пресс-конференции.

Трамп остался доволен обсуждением с Путиным украинской тематики. "В том, что касается Украины, это был позитивный разговор", - отметил президент США.

Трамп также заявил, что президент РФ в ходе разговора с ним выразил готовность помочь с решением ближневосточного кризиса.

"В том, что касается Ближнего Востока, он хотел помочь", - сказал Трамп на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что считает более важным, чтобы РФ занималась не иранским конфликтом, а украинским урегулированием.

Он также отметил, что президент России был впечатлен американской операцией против Ирана.

Телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся в понедельник вечером. Он длился около часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Предыдущая беседа глав государств состоялась в конце декабря 2025 года.

