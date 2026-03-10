В Кремле не стали раскрывать суть предложений Путина Трампу по Ирану

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, какие конкретно предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана озвучил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"Нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет, да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника. Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования", - сказал Песков.

На этом же брифинге он призвал не делать выводы, что Путин становится посредником в урегулировании этого конфликта. Он напомнил, что президент России "с самого начала этой истории до начала боевой фазы предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности" и что он Трампу по телефону сказал, что многие из этих предложений по-прежнему остаются на столе.