В Таиланде сейчас могут находиться около 10 тысяч российских туристов

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число российских туристов, застрявших в Таиланде из-за отмены авиасообщения на Ближнем Востоке, может достигать 10 тысяч человек, подсчитали в Ассоциации туроператоров России.

"В Таиланде сейчас могут находиться порядка 10 тысяч организованных и самостоятельных туристов с обратными билетами на рейсы со стыковками в ближневосточных странах. Из-за отмены большинства из этих рейсов туристы вынуждены задерживаться или вылетать через третьи страны", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, не менее 800 человек из застрявших в Таиланде туристов - клиенты туроператоров. Их число уменьшается, так как туристы постепенно покидают страну.

Туроператоры за свой счет продлили туристам проживание в отелях и ищут варианты обратной перевозки. Часть туристов покупает обратные билеты самостоятельно и пытаются улететь через Китай или страны СНГ.

"Самая непростая ситуация - с пассажирами Air Arabia. У этой авиакомпании до 22 марта не будет коммерческих рейсов. По вывозным пока тоже нет информации", - говорится в сообщении.

С 28 февраля небо 10 стран Ближнего Востока было закрыто для полетов из-за военного конфликта США, Израиля и Ирана. Самые большие сложности в связи с остановкой авиасообщения возникли у транзитных туристов, оказавшихся в третьих странах.