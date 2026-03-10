Поиск

Правительство России создало подкомиссию по развитию и внедрению технологий ИИ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство создало подкомиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщили в аппарате вице-премьера.

Подкомиссия займется оперативным решением возникающих вопросов внедрения ИИ в различных отраслях и координацией работы ведомств, взаимодействуя с "единым штабом" - Комиссией при президенте по вопросам развития технологий ИИ.

Подкомиссия выступает в роли "внутреннего правительственного штаба": ее функции носят преимущественно оперативный и прикладной характер, уточнили в аппарате Григоренко. В числе задач - координация внедрения ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении, согласование работы федеральных ведомств, определение приоритетных направлений внедрения, разработка критериев российских ИИ-моделей, формирование планов по развитию центров обработки данных для ИИ и конкретных мер государственной поддержки отрасли.

В состав правительственной подкомиссии вошли главы Минцифры, Минпрома, Минпросвещения, Минсельхоза, Минздрава, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минэнерго, губернатор Московской области, а также представители Минфина, Минюста, Минобороны, ФСБ, правительства Москвы и другие.

На региональном уровне также создаются аналогичные межведомственные штабы под руководством высших должностных лиц регионов. Задача региональных "штабов" - координация внедрения ИИ на уровне субъектов, сбор актуальных предложений и их направление на федеральный уровень.

"Таким образом, сформирована единая трехуровневая система взаимодействия органов власти для развития искусственного интеллекта в России. Она охватывает федеральный, региональный уровни власти и силовой блок. Такая структура синхронизирует работу госорганов по внедрению ИИ и ускоряет решение задач, требующих межведомственного взаимодействия", - сказали в аппарате вице-премьера.

Во главе этой системы находится "единый штаб" - Комиссия при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Ее возглавляют замруководителя Администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Комиссия определяет стратегию развития ИИ, ключевые приоритеты и координирует работу на федеральном уровне.

"Искусственный интеллект - это динамично развивающаяся технология. Ее внедрение требует оперативной координации и принятия своевременных решений. Подкомиссия на уровне правительства берет на себя эту задачу. Мы декомпозируем установленные цели на конкретные планы и мероприятия. В частности - работаем с федеральными министерствами и ведомствами, решаем прикладные вопросы, касающиеся, например, формирования целевых показателей по внедрению, разработки мер поддержки отрасли, развития центров обработки данных, обеспечения доступа разработчиков к данным", - сказал Григоренко.

