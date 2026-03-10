Аракчи заявил, что транспортировка нефти через Ормузский пролив замедлилась не по вине Тегерана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Замедление транспортировки нефти через Ормузский пролив произошло из-за действий США и Израиля, Иран в этом не заинтересован, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью телеканалу PBS.

"Это не наша вина. Это не наш план. (...) Транспортировка нефти замедлилась или остановилась не из-за нас, а из-за нападения и агрессии израильтян и американцев против нас. Они сделали весь регион небезопасным", - подчеркнул Аракчи.

По словам главы иранского МИД, нефтяные танкеры "боятся" идти через Ормузский пролив.

"Мы не закрывали этот пролив. Мы не препятствуем проходу через этот пролив", - подчеркнул Аракчи.

Дипломат также отметил, что на фоне американо-израильской операции против его страны переговоров с США не будет.

"Я не думаю, что переговоры с американцами будут на повестке", - сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесут по Ирану гораздо более сильные удары, если Тегеран продолжит блокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

"Если Иран предпримет что-либо, что остановит поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.