Аракчи заявил, что Иран пока не перекрывал Ормузский пролив

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные на данном этапе не предпринимали мер по перекрытию Ормузского пролива, но могут сделать это в будущем, заявил в четверг глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Пока что мы этого не делали, но можем рассмотреть такую возможность в будущем", - сказал он в интервью американскому телеканалу NBC, говоря о проливе.

Комментируя сообщения о том, что через Ормузский против в настоящее время движение судов фактически почти остановилось, Аракчи пояснил, что причина в том, что "суда опасаются идти туда".

Ранее в иранских вооруженных силах предупреждали, что готовы потопить суда в случае попыток пройти через стратегически важный Ормузский пролив.