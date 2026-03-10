В Роспотребнадзоре заявили, что снежная зима не гарантирует нашествия комаров весной

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Снежная и холодная зима не гарантирует "всплеска" комаров и клещей, а обитающие на территории России комары, как правило, не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок, заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "колоссальное нашествие комаров обрушится на россиян этой весной". Роспотребнадзор направил запрос в СМИ с просьбой предоставить источник данной информации.

"Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует "всплеска" комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там также отметили, что "комары, обитающие на территории России, как правило, не представляют высоких эпидемиологических рисков и не являются переносчиками опасных тропических лихорадок".

В Роспотребнадзоре уточнили, что затяжная и холодная весна может привести к смещению сроков активизации клещей на более поздние периоды. Быстрое пересыхание временных водоемов, которые необходимы для развития личинок комаров, также может прервать их жизненный цикл, снизив ожидаемый прирост популяции. Наиболее благоприятные условия для формирования массовой ранней популяции комаров и досрочного выхода клещей складываются при теплой и влажной весне. Для комаров решающее значение имеют погодные условия в мае и начале июня, в то время как клещи к этому более устойчивы.