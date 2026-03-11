Вывозной рейс из Дубая прибыл в Новосибирск

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Дубая, следовавший через Самарканд, прибыл в Новосибирск, следует из данных онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".

Борт прибыл в 02:51 по местному времени в среду. Накануне авиакомпания сообщила, что первоначально прибытие рейса было запланировано на 15:15 среды по местному времени.

Также сообщалось, что пассажиры данного рейса, у которых были оформлены билеты из Дубая в Москву, будут доставлены в столицу ближайшими рейсами авиакомпании из Новосибирска после прибытия.

"Кроме того, информируем об отмене всех рейсов в/из ОАЭ в период с 12 по 31 марта 2026 года. Полеты будут возобновлены после стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении авиакомпании.

В нем отмечается, что пассажиры отмененных и перенесенных рейсов могут оформить возврат денежных средств за билеты.