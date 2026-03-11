Поиск

Госдума рассмотрит проекты законов об усилении контроля за тарифами ЖКХ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду рассмотрит законопроекты, направленные на усиление контроля в сфере регулирования тарифов на услуги ЖКХ, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

"Государственная Дума на пленарном заседании 11 марта рассмотрит во втором чтении два законопроекта, направленных на усиление контроля за тарифами на услуги ЖКХ, устанавливаемыми регионами", - процитировали в пресс-службе Думы слова Володина.

По его словам, нормы закона предоставят ФАС России дополнительные полномочия в части контроля за тарифами в регионах: "антимонопольная служба сможет пересмотреть их размер и привести в соответствие с законодательством".

Володин добавил, что "ситуация с тарифами на услуги жилищно-коммунального хозяйства находится на особом контроле депутатов - решение проблемы необоснованного роста цен на них ждут наши граждане".

Эта тема предметно обсуждалась в ходе ежегодного отчета правительства РФ, были достигнуты договоренности об ускорении подготовки необходимых законопроектов к принятию, в связи с чем оба законопроекта планируется рассмотреть среди первых на пленарном заседании, сказал председатель Госдумы.

Согласно проектируемым нормам, в случае неоднократного в течение одного года неисполнения исполнительным органом субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов решения или предписания ФАС России, антимонопольная служба сможет пересматривать предельные уровни тарифов на розничных рынках в целях их приведения в соответствие с законодательством.

Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, усилив ответственность для должностных лиц исполнительного органа субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов за невыполнение соответствующих предписаний ФАС. Предлагается установить безальтернативное наказание в виде дисквалификации.

"Принятие законов позволит, с одной стороны, усилить ответственность чиновников, с другой - сделать сферу тарифообразования более прозрачной и подконтрольной, защитить права людей", - считает Володин.

