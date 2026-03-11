Крыша склада обрушилась в Петропавловске-Камчатском

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Частичное обрушение крыши склада произошло в Петропавловске-Камчатском, никто не пострадал, сообщил в среду министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Спасатели осмотрели здание на девятом километре, на котором произошло частичное обрушение кровли. Людей под завалами нет. Вход в здание и прилегающие территории перекрыт силами владельца. Собственник принимает решения по разбору здания", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Министр отметил, что это не первое такое обрушение под тяжестью снега в текущем году в регионе. Он призвал собственников зданий вовремя расчищать их кровли.

По данным синоптиков, влияние циклона, который подошел к Камчатке 8 марта, ослабевает, за двое последних суток в краевом центре выпало почти 60% месячной нормы осадков.

В декабре и январе Камчатка оказалась под влиянием нескольких циклонов с мощными снегопадами, Петропавловск-Камчатский завалило сугробами. 15 января в городе под снежными завалами погибли два человека. В краевом центре ввели режим ЧС, который действует до сих пор.