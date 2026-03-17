Женщина погибла на Камчатке из-за упавшей с крыши глыбы льда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Глыба льда, упавшая с крыши многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском во вторник, пробила павильон автобусной остановки, в результате погибла женщина, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Женщина 54 лет скончалась во вторник днем на автобусной остановке в районе 46-го лицея в Петропавловске-Камчатском. В результате обрушения крыши павильона (автобусной остановки - ИФ) она получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

В декабре и январе Камчатка оказалась под влиянием нескольких циклонов с мощными снегопадами, Петропавловск-Камчатский завалило сугробами. 15 января в городе под снежными завалами погибли два человека. В краевом центре ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

Камчатка Минздрав Петропавловск-Камчатский
