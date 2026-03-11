Поиск

Российские туроператоры завершают вывоз туристов из ОАЭ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Туроператор FUN&SUN, у которого на момент остановки авиасообщения в ОАЭ находилось более 10 тыс. туристов, то есть половина от всего количества организованных российских туристов в стране, завершит их вывоз 11 марта, сообщил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор компании Владимир Рубцов.

"Могу сказать, что для тех компаний, которые занимаются Арабскими Эмиратами и вообще Ближним Востоком, в эти последние две недели ночи были бессонными. Нашу компанию конфликт застал в период, когда у нас было в ОАЭ более 10 тыс. туристов. Мы одни из самых крупных туроператоров, которые отправляют в Арабские Эмираты, а сейчас высокий сезон для этого направления", - сказал он на сессии выставки MITT в Москве в среду.

По данным Минэкономразвития РФ, на момент начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля в ОАЭ находились более 20 тыс. организованных туристов из России.

"Сегодня мы вернем самых последних наших туристов, которые были задержаны. Остается еще большое количество туристов, которые отдыхают до 12 марта в рамках своего путешествия. И на этом мы закрываем выезд из Эмиратов", - добавил Рубцов.

В компании Coral Travel сообщали, что завершили вывоз своих туристов из ОАЭ 10 марта.

Как пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов, большая часть туристов вывезена с Ближнего Востока, но у отдельных компаний в разных странах региона могут оставаться единичные туристы, поэтому точно дату завершения вывоза пока назвать сложно.

"Арабские авиакомпании сейчас практически вернулись к штатному расписанию, а российские приостанавливают перелеты как минимум до конца марта. Основная проблема сейчас не с вывозом из стран Ближнего Востока, который уже завершается, а из третьих стран, где остаются несколько тысяч туристов. Их вывозить гораздо сложнее, так как рейсов не хватает и билеты на них резко подорожали", - сказал он.

По данным Минтранса РФ, со 2 по 9 марта российские и иностранные авиакомпании доставили в Россию из стран Ближнего Востока 45 тыс. пассажиров.

