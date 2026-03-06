РСТ обратился к авиаперевозчикам и управлениям по туризму стран Ближнего Востока

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии попросил авиаперевозчиков и управления по туризму стран Ближнего Востока оказать поддержку российским туристам и туроператорам в условиях ближневосточного кризиса, сообщил на VIII конгрессе турагентов член правления РСТ, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

После остановки полетов в ОАЭ там оказались десятки тысяч туристов, вылеты которых были отменены, сказал он. Часть отельеров потребовали доплаты за продление их проживания несмотря на то, что власти эмиратов заявили о том, что размещение таким туристам будет предоставлено за государственный счет.

"Отели, с которыми работают туроператоры, разделились строго на несколько лагерей. Есть те, кто оценил реальную ситуацию и с пониманием относятся к аннулированию. А вторая категория сказала, что нас вообще ничего не волнует. Вы будьте добры не то что про возвраты с нами не разговаривайте, вы текущих туристов оплачивайте за то, что мы им продлеваем размещение", - сказал Мурадян.

"Мы подготовили письма всем управлениям по туризму Ближнего Востока, потому что это неправильная позиция. И подготовили письма также к авиаперевозчикам, - добавил он. - В своих письмах РСТ призывает арабские и российские авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и странами Персидского залива, произвести 100-процентный возврат средств за отмененные билеты без взимания каких-либо штрафов, а также обеспечить максимальную гибкость при бесплатном переоформлении билетов на более поздние даты".