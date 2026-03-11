Поиск

Госдума приняла закон, уточняющий порядок остановки автомобилей таможенниками

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий порядок остановки автомобилей таможенными органами и обращения невостребованных транспортных средств и товаров в федеральную собственность.

Документ (№ 1103301-8) в декабре 2025 г. внесло в парламент правительство.

Закон направлен на уточнение взаимодействия таможенных органов с другими федеральными органами исполнительной власти в случаях, когда при проведении таможенного контроля выявляются признаки нарушений законодательства, не относящихся к компетенции таможенных органов.

Как пояснял ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Алексей Сазанов, в таких ситуациях таможенные органы будут передавать информацию в профильное ведомство - в частности, Роспотребнадзор или Россельхознадзор - и возвращать транспортное средство или товары владельцу либо его уполномоченному представителю.

Кроме того, принятый закон сокращает с 60 до 30 дней срок размещения на официальном сайте ФТС России сведений о невостребованных из мест хранения транспортных средствах и товарах. По данным, приведенным в пояснительной записке, за возвратом обращается лишь около 6% владельцев, преимущественно в течение первых семи дней после публикации информации. При этом обращение таких товаров и транспортных средств в федеральную собственность осуществляется исключительно по судебному решению, что исключает нарушение прав собственников.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Госдума
Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

Москалькова может войти в федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Суд в Москве рассмотрит иск о признании экстремистским фонда Almaz Capital

Кремль обусловил длительность ограничений интернета продолжительностью мер безопасности

