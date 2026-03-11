Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву.

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин доложил президенту накануне, что 21-летний Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении.

В Минобороны РФ сообщили, что рядовой Ярашев в составе группировки войск "Центр" проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важного опорного пункта ВСУ.

"Будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал выполнять поставленную задачу по предоставлению разведывательных данных о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ",- заявили в военном ведомстве.

"Постоянно находился на связи с командованием подразделения, которые обеспечивали его прикрытие огнем артиллерии, ударными беспилотными летательными аппаратами и снабжали его необходимым снаряжением, боеприпасами, продовольствием, средствами связи",- отметили в Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что благодаря решительным и самоотверженным действиям рядового Ярашева не был допущен прорыв обороны в одном из районов.