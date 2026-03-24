Белоусов вручил звезду Героя рядовому Сергею Ярашеву

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву, который проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского, сообщает Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

Также министр обороны РФ передал поздравления от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, сообщает ведомство.

Начальник госпиталя Александр Есипов доложил министру обороны РФ, что военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование.

Ярашев, удостоенный звания Героя России, рассказал главе российского военного ведомства, что в дальнейшем планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении, сказано в сообщении.

"Рядовой Сергей Ярашев, военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр", выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции, проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важным опорным пунктом формирований ВСУ. Будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал выполнять поставленную задачу по предоставлению разведывательных данных о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ", - информирует Минобороны