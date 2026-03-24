Поиск

Белоусов вручил звезду Героя рядовому Сергею Ярашеву

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву, который проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского, сообщает Минобороны России.

В РоссииПутин присвоил звание Героя России рядовому Сергею ЯрашевуЧитать подробнее

"Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея", - сказано в сообщении ведомства, распространённом во вторник.

Также министр обороны РФ передал поздравления от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами РФ, сообщает ведомство.

Начальник госпиталя Александр Есипов доложил министру обороны РФ, что военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование.

Ярашев, удостоенный звания Героя России, рассказал главе российского военного ведомства, что в дальнейшем планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении, сказано в сообщении.

"Рядовой Сергей Ярашев, военнослужащий 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр", выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции, проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важным опорным пунктом формирований ВСУ. Будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал выполнять поставленную задачу по предоставлению разведывательных данных о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ", - информирует Минобороны

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2026 года Военная операция на Украине
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

 МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота из-за пастереллеза

Володин сожалеет о спешке с инициативой о запрете "обвинительной информации" в СМИ

 Володин сожалеет о спешке с инициативой о запрете "обвинительной информации" в СМИ

Верховный суд РФ впервые ограничил иммунитет иностранного государства в российском суде

Песков заявил, что ему не известно об ударах Израиля по судам, которые якобы через Каспий везли российское оружие Ирану

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран

Власти исключили взрыв газа как причину обрушения дома в Севастополе

Рэпер-иноагент Оксимирон заочно приговорен к обязательным работам

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены

 Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Севастополе завершены

В Севастополе возбудили уголовное дело в связи с обрушением многоэтажки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1025 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
