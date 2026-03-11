Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию вокруг Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду провел телефонный разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в российском министерстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации вокруг Ирана, высказавшись за её скорейшую нормализацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора "подчёркнута поддержка вклада ШОС и БРИКС в усилия по деэскалации обстановки и формирование условий для достижения устойчивого урегулирования на основе баланса законных интересов всех сторон", заявили в МИД РФ.

"Министры также обсудили отдельные аспекты двусторонней повестки, включая график предстоящих политических контактов", - говорится в сообщении.