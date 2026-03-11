В центре Петербурга мужчина получил травму из-за падения штукатурки с фасада

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Адмиралтейском районе Петербурга с фасада дома на Большой Морской улице упал фрагмент штукатурки, сообщила прокуратура региона. По факту началась прокурорская проверка.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пострадал мужчина, он госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.238 У (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном главке СКР.

Прокуроры оценят исполнение требований жилищного законодательства со стороны организации, осуществляющей техническое обслуживание и управление домом.