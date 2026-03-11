В Сочи обломки БПЛА упали на пятиэтажку и неработавший санаторий

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Лазаревском районе Сочи обломки БПЛА попали в квартиру верхнего этажа пятиэтажного дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"Пострадавших нет, возгорание быстро локализовано", - сказал собеседник агентства.

По данным краевого управления МЧС, также в городе обломки БПЛА упали на здание санатория "Ставрополье", который не работает уже несколько лет.

"Возгорания и серьезных повреждений нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают специальные и оперативные службы.

"По предварительной информации, попадание в здание бывшего санатория "Ставрополье", задымление без возгорания, объект несколько лет не функционирует, людей внутри нет, серьезных повреждений нет, работают спецслужбы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи.

