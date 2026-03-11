Весенние полевые работы стартовали в 14 регионах РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Весенние полевые работы стартовали в 14 российских регионах, их темпы выше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой. Слова вице-премьера передает его пресс-служба.

Полевые работы в ближайшие недели будут активно набирать обороты, отметил Патрушев. "Одна из важнейших составляющих эффективного проведения посевной – это обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам. Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев. В первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, в настоящее время ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна. Кроме того, реализуются различные проекты, направленные на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования. Минпромторгу поручено сформировать план производства такой техники.

Согласно сообщению, правительство предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них – льготный лизинг и льготное кредитование. Кроме того, Минсельхоз и "Росагролизинг" создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды. Вице-премьер поручил сформировать план перспективного развития таких организаций в регионах.

По итогам совещания Патрушев поставил задачу сформировать рабочую группу для совместного обсуждения планов развития отечественного сельхозмашиностроения, поиска возможностей снижения себестоимости продукции и внедрения перспективных образцов с учетом запросов отрасли.