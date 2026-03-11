Поиск

Весенние полевые работы стартовали в 14 регионах РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Весенние полевые работы стартовали в 14 российских регионах, их темпы выше прошлогодних. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой. Слова вице-премьера передает его пресс-служба.

Полевые работы в ближайшие недели будут активно набирать обороты, отметил Патрушев. "Одна из важнейших составляющих эффективного проведения посевной – это обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам. Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев. В первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, в настоящее время ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна. Кроме того, реализуются различные проекты, направленные на обеспечение серийного выпуска техники с элементами автопилотирования. Минпромторгу поручено сформировать план производства такой техники.

Согласно сообщению, правительство предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них – льготный лизинг и льготное кредитование. Кроме того, Минсельхоз и "Росагролизинг" создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды. Вице-премьер поручил сформировать план перспективного развития таких организаций в регионах.

По итогам совещания Патрушев поставил задачу сформировать рабочую группу для совместного обсуждения планов развития отечественного сельхозмашиностроения, поиска возможностей снижения себестоимости продукции и внедрения перспективных образцов с учетом запросов отрасли.

Минпромторг Минсельхоз Росагролизинг Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдированный убыток угольных компаний в 2025 году составил 408 млрд рублей

В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

 В Анапе скоро завершат эксперимент по засыпке одного из пляжей чистым песком

В России в феврале выпуск готового проката сократился на 7,7% г/г

Запуск "российской полки" в ритейле отложили на год, до марта 2027 года

Военные заявили о попытке Украины атаковать компрессорные станции Турецкого и Голубого потоков

"Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

 "Газпром" сообщил о регулярных атаках на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов

Число погибших при ракетном ударе по Брянску возросло до семи человек

Дума разрешила отдельным ЧОПам использовать боевое стрелковое оружие для защиты предприятий

Принят закон о запрете выдворения из России служивших в ВС РФ иностранцев

Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций

 Госдума обновила порядок представления депутатами деклараций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8626 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 621 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });