В Новосибирской области сообщают, что новых очагов заболевания скота не выявили

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирской области в ходе локализации очагов заболеваний животных изъяты тысячи коров, и распространение заболевания удалось остановить, сообщил журналистам представитель органов власти региона.

"Это тысячи коров, которые попали под изъятие", - сказал он.

По его словам, в течение 10 суток новых очагов заболевания в регионе не выявлено.

По его словам, полностью сформирован порядок и размеры компенсации за изъятых животных, размер компенсаций он назвал "адекватным".

Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота введен на всей территории Новосибирской области, сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По его словам, очаги заболевания локализованы, приняты заявления на получение компенсации - 21 комплект документов, заявления принимаются органами ветеринарии на местах. Собственникам предусмотрена компенсация затрат на приобретение новых животных, меры поддержки распространяются на личные подсобные хозяйства.

По словам Шинделова, в регионе зафиксировано пять очагов пастереллеза, решение об изъятии животных принято для купирования очагов заболевания. Он уточнил, что с начала марта новых вспышек пастереллеза в регионе не было.

На территориях, где введен карантин по бешенству, изъятий животных нет, уточнил Шинделов.

В нескольких районах Новосибирской области в личных подсобных хозяйствах из-за опасности распространения пастереллеза, а также бешенства производится изъятие домашнего скота. Его владельцам предусмотрена компенсация.

