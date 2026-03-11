Поиск

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в Сочи из-за ограничений

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание на данном направлении путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Один рейс находится на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Перелет данного рейса в Сочи ожидается после снятия ограничений и получения разрешения", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется проверять статус рейса и в случае отмены - не приезжать в аэропорт.

"Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 3 дня от даты отмененного вылета. Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной оплаты", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

На усиленный режим работы переведены представительство Аэрофлота в аэропорту Сочи, а также контакт-центр авиакомпании.

В свою очередь, пресс-служба авиакомпании "Победа" также сообщила о корректировке расписания рейсов в аэропорту Сочи из-за введенных ограничений.

Кроме того, о задержке шести рейсов в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи сообщила пресс-служба авиаперевозчика Nordwind.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Краснодарского края во вторник и сняты спустя сутки. В среду аэропорт Сочи вновь приостановил обслуживание рейсов для обеспечения безопасности полетов.

По данным на утро, в сочинском аэропорту задерживался вылет около 40 рейсов.

Временные ограничения полетов в целях безопасности периодически вводятся в воздушных гаванях Геленджика, Краснодара и Сочи. За последние сутки аэропорт Сочи обслуживал полеты около трех часов: отправлено 11 рейсов с 1,1 тыс. пассажиров, принято четыре рейса.

Министерство транспорта РФ усилило мониторинг за обстановкой в аэропортах Краснодарского края на фоне вводившихся ограничений для обеспечения безопасности полетов.

Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

Генпрокуратура просит изъять у Александра Галицкого имущество и деньги более чем на 8 млрд руб.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов освобожден от должности

В Брянске после ракетного удара повреждены фасады 20 многоквартирных домов
