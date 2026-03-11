Иранские власти обещают в случае продолжения атак США начать новую фазу конфликта в регионе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тегеран намерен приступить к новой стадии ответных мер, если США не остановят операцию против Ирана; речь идет о перекрытии еще одного транспортного пути, сообщает в среду "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в иранских службах безопасности.

"Региональная война вскоре вступит в новую фазу", - сказал он.

"Как мы говорили с самого начала, если США совершат ошибку, ситуация намного усложнится. Вскоре еще один проход постигнет та же судьба, что и Ормузский пролив", - продолжил собеседник телеканала.

Однако он не стал уточнять, в отношении какого транспортного пути Иран может ввести блокаду.

Источник заверил, что планы Ирана имеют поэтапный и постепенный характер, и что у Тегерана еще есть "много карт на руках".