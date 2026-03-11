Российский противодиверсионный катер провел учение в Балтийском море

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Противодиверсионный катер Балтийского флота "Владимир Носов" отработал учебно-боевые задачи в Балтийском море, экипаж уничтожил беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и безэкипажные катера (БЭК) условного противника с выполнением стрельб из штатного вооружения, сообщила пресс-служба флота в среду.

"По замыслу учения, средствами наблюдения в районе выполнения задач были обнаружены несколько БЭК условного противника, которые в последующем были уничтожены огнем из крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

Согласно ему, экипаж также выполнил стрельбу по имитированным воздушным целям, обозначающим БПЛА противника. В качестве мишеней был задействован воздушный зонд.