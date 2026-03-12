Небензя назвал предвзятой резолюцию ООН с осуждением атак Ирана на арабские страны

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Принятая Совбезом ООН резолюция, в которой осуждаются иранские удары по арабским странам Персидского залива, носит предвзятый характер, так как в ней не упоминаются атаки США и Израиля на Исламскую Республику Иран (ИРИ), заявил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"Хотим сразу оговориться: мы с пониманием и сожалением относимся к ситуации, в которой сегодня находятся ближневосточные страны. Более того, Россия считает неприемлемыми удары по территории, и особенно по объектам гражданской инфраструктуры, арабских государств Персидского залива", - сказал Небензя, текст его выступления накануне опубликовало российское постпредство.

"Однако говорить об атаках по странам региона в отрыве от первопричин нынешней эскалации - а именно агрессии США и Израиля против ИРИ - невозможно и несправедливо", - подчеркнул дипломат.

"К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны. Атаки по территории самого Ирана, не говоря уже о тех, кто за ними стоит и их осуществляет, в документе не то что не осуждаются - они просто обходятся стороной", - посетовал Небензя.

Он отметил, что Россия наряду с Китаем доводила эти озабоченности до арабских стран во время работы над текстом резолюции.

"В конкретном плане мы предложили авторам следующее. Во-первых, призвать все стороны нынешнего конфликта к прекращению ударов. Во-вторых, осудить удары не только по странам Залива, но и по территории Ирана. (...) В-третьих, потребовать от всех государств отказа от провокаций и любых действий, которые могли бы привести к дальнейшему раскручиванию спирали эскалации", - уточнил российский постпред.

По его словам, позиция Москвы и Пекина была проигнорирована.

"Наибольшее разочарование у нас вызывает отказ внести в текст проекта призыв к политико-дипломатическому урегулированию конфликта", - добавил дипломат.

"Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока. Оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе. (...) Более того, положительное решение Совета по данному документу может трактоваться недобросовестными игроками, и прежде всего теми, кто развязал эту войну, как "благословение" на продолжение агрессивных действий против Ирана", - резюмировал Небензя.