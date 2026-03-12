Беспилотники сбиты в пяти районах Ростовской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Беспилотники уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах - Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском, Мясниковском", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил глава региона.