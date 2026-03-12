Силами ПВО за ночь нейтрализовано 80 БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили над территорией РФ в ночь на четверг 80 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, 30 БПЛА нейтрализовано над Краснодарским краем, 14 - над Республикой Крым, 10 - над Ростовской областью, 8 - над Черным морем, по 5 - над Брянской и Белгородской областями, 3 - над Курской областью, по 2 - над Калужской областью и Азовским морем, 1 - над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза.