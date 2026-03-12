Поиск

В Анапе учебные заведения будут закрыты из-за угрозы атаки БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Анапе 12 марта не будет занятий в школах, вузах, будут закрыты детские сады и колледжи из-за угрозы атак БПЛА, сообщила мэр города Светлана Маслова.

"В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования (...). Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - написала она.

Для детей, которых не с кем оставить дома, в садиках открыты дежурные группы. Воспитатели и персонал обучены действиям в случае угроз и обеспечат необходимую безопасность, отметила Маслова.

Светлана Маслова Анапа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Участвующие в обкатке реформы образования вузы с сентября перейдут на новые программы

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"

 Израиль нанес удары по десяткам пусковых установок и объектам "Хезболлы"

В Москве на "Маленковской" поезд сбил насмерть четырех человек

Сбербанк подал ходатайство в ЦБ о выделении заблокированных активов

Гражданин США заочно арестован в России по делу об ущербе "ВСМПО-Ависма" на 5 млрд рублей

МИД предупредил россиян о рисках отмены стыковочных рейсов на Ближнем Востоке

Источник сообщил о новых переговорах Кирилла Дмитриева в Майами

Что произошло за день: среда, 11 марта

Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ

 Источник сообщил что иск к фонду Almaz Capital связан с финансированием ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8628 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 646 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });