В Анапе учебные заведения будут закрыты из-за угрозы атаки БПЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Анапе 12 марта не будет занятий в школах, вузах, будут закрыты детские сады и колледжи из-за угрозы атак БПЛА, сообщила мэр города Светлана Маслова.

"В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования (...). Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут", - написала она.

Для детей, которых не с кем оставить дома, в садиках открыты дежурные группы. Воспитатели и персонал обучены действиям в случае угроз и обеспечат необходимую безопасность, отметила Маслова.