В Верхней Пышме расследуют инцидент со стрельбой в пятом классе школы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В одной из школ Верхней Пышмы ученик открыл стрельбу из пистолета, похожего на пневматический, по факту возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК), сообщили в управлении СКР Свердловской области.

"Ребенок пострадал в результате в выстрела, произведенного другим школьником из предмета, по внешним характеристикам схожим с пневматическим пистолетом", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ситуация стала возможной из-за того, что должностные лица школы не обеспечили безопасность учебного процесса.

Прокуратура Свердловской области уточнила, что один пятиклассник стрелял в другого на уроке.

"По предварительной информации, (...) учащийся 5 класса одной из школ Верхней Пышмы (...) выстрелил в лоб своему однокласснику во время урока английского языка, - отмечает надзорное ведомство. - Со слов учащегося, на курок он нажал не умышленно во время игры".

Прокуратура Верхней Пышмы проведет проверку по факту инцидента.

