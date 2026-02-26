Поиск

РКН не стал комментировать сообщения о сроках блокировки Telegram в РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре (РКН) не стали комментировать информацию СМИ о том, что мессенджер Telegram может быть окончательно заблокирован в РФ в начале апреля.

"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", - сказали журналистам в пресс-службе РКН в четверг.

10 февраля пресс-служба РКН заявила, что Telegram, чью работу в России начали ограничивать в августе прошлого года, по-прежнему не исполняет требования законодательства РФ, в связи с чем ограничение работы сервиса будет продолжено "с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан".

