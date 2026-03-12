Москва предупредила Европу об экономических последствиях войны с Ираном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Разбалансировка глобальных энергетических рынков вследствие ситуации на Ближнем Востоке чревата серьезными негативными последствиями для всей мировой экономики, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Очевидно, что разбалансировка глобальных энергетических рынков чревата серьезными негативными последствиями для всей мировой экономики", - сказала она, добавив, что такая разбалансировка губительна и для Брюсселя.

По ее словам, сложившаяся ситуация в области энергобезопасности в ЕС - это в первую очередь результат недальновидной политики самих западноевропейских лидеров, включая форсированный отказ от российских углеводородов и "бездумное увлечение зеленой повесткой".