Поиск

Москва предупредила Европу об экономических последствиях войны с Ираном

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Разбалансировка глобальных энергетических рынков вследствие ситуации на Ближнем Востоке чревата серьезными негативными последствиями для всей мировой экономики, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Очевидно, что разбалансировка глобальных энергетических рынков чревата серьезными негативными последствиями для всей мировой экономики", - сказала она, добавив, что такая разбалансировка губительна и для Брюсселя.

По ее словам, сложившаяся ситуация в области энергобезопасности в ЕС - это в первую очередь результат недальновидной политики самих западноевропейских лидеров, включая форсированный отказ от российских углеводородов и "бездумное увлечение зеленой повесткой".

Иран Мария Захарова Европа МИД Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

 Минкультуры считает отказ вернуть "скифское золото" нарушением музейного принципа

В европейской части России максимальные уровни половодья на реках ожидаются выше нормы

Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

 Российским туристам выплатят компенсации из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор ФСИН заявил о кадровом голоде

Эксперты Сбера отметили взрывной рост рынка апартаментов в курортных городах

В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

 В московских ТЦ крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины

Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

 Песков назвал безрассудной попытку атаковать дронами компрессорную станцию "Русская"

Раскрыто хищение 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

 Принят закон об обязанности застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 3,8 тыс. кв. метров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8636 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 670 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });