В Белгородской области житель поселка пострадал при ночной воздушной атаке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате воздушных атак ВСУ на Шебекинский округ в ночь на 12 марта.

"Сегодня ночью в поселке Маслова Пристань пострадал мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась", - написал он в мессенджере.

Утром 12 марта в поселке Дубовое Белгородского округа от удара дрона был поврежден коммерческий объект

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 111 украинских беспилотников, выпущен 31 боеприпас в ходе восьми обстрелов.

Воздушным атакам ВСУ подверглись 43 населенных пункта региона. Один человек погиб и 11 пострадали.

Повреждены 13 частных жилых домов и три многоквартирных, 26 грузовых и легковых автомобилей, один из которых сгорел, один автобус, два коммерческих объекта, социальный объект, корпус и помещение двух предприятий, оборудование трех предприятий, три ЛЭП, газовая труба, надворные и хозпостройки.