В Белгородской области в результате очередных атак БПЛА пострадали трое

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам дронов, пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском округе в хуторе Церковный при детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения различных частей тела. Его доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. По оценке медиков, состояние тяжелое", - рассказал губернатор.

После оказания необходимой помощи пострадавшего переведут лечиться в Белгород.

В Грайворонском округе в селе Головчино в результате атаки дрона на ГАЗель ранен мужчина. "Со множественными осколочными ранениями спины и ног его доставили в Борисовскую ЦРБ", - уточнил губернатор.

В селе Глотово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. "Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины предварительно диагностировали баротравму и ранение глаза. Для обследования он будет направлен в областную клиническую больницу", - проинформировал Гладков.

Атакованные автомобили повреждены.

