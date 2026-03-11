Поиск

Гладков сообщил о еще пятерых раненных в регионе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В результате последних атак на Белгородскую область пострадали пять человек, в том числе два бойца подразделения "Орлан", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине FPV-дрон атаковал грузовик. Три человека получили баротравмы. Лечиться они будут амбулаторно.

"В Белгородском округе в селе Чайки при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". В городской больнице №2 г. Белгорода у одного мужчины диагностировали осколочное ранение бедра, у другого — баротравму, а также осколочное ранение лица. После оказания помощи лечение продолжат в амбулаторных условиях", - сообщил также губернатор.

Также Гладков сообщил о еще ряде атак в разных округах области и перечислил поврежденные дома, строения, оборудование и средства транспорта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
