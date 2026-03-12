Гладков сообщил о еще трех пострадавших от атак БПЛА в Белгородской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате новых атак дронов пострадали еще три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Ржевка Шебекинского округа в результате удара беспилотника по легковому автомобилю ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями грудной клетки, ног и руки. Его машина повреждена.

Еще один человек пострадал при атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Отрадное Белгородского округа.

"В городской больнице № 2 Белгорода мужчине диагностировали минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения грудной клетки и ноги. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", - проинформировал Гладков.

У автомобиля пробита крыша и посечен кузов.

В селе Мощеное Грайворонском округа вследствие атаки дрона ранена женщина. Бойцы "БАРС-Белгород" доставили пострадавшую в Грайворонскую ЦРБ, где медики диагностировали ей минно-взрывную травму, баротравму, множественные осколочные ранения. Ее переведут лечиться в Белгород.