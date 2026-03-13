Поиск

Кремль видит в снятии ограничений США на продажу нефти РФ попытку стабилизировать энергорынки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Решение США по смягчению ограничений на поставку энергоносителей из РФ - это попытка стабилизировать энергорынки, в России это расценивают как ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона, заявили в Кремле.

"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов - попытку стабилизировать энергетические рынки, в этом плане наши интересы совпадают. Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение США по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей.

И добавил: "Поэтому в настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем".

"Но мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики, глобально, и, конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка, потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - отметил Песков.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с тем, что Иран предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.


Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лихачев заявил, что у РФ нет подтверждений разработки Ираном ядерного оружия

Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Московской и Тверской областях

Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Российские военные нейтрализовали за ночь 176 беспилотников ВСУ

Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

 Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

Ставропольский губернатор сообщил об отражении атаки на промзону Невинномысска

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 698 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8642 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });