Кремль видит в снятии ограничений США на продажу нефти РФ попытку стабилизировать энергорынки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Решение США по смягчению ограничений на поставку энергоносителей из РФ - это попытка стабилизировать энергорынки, в России это расценивают как ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона, заявили в Кремле.

"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов - попытку стабилизировать энергетические рынки, в этом плане наши интересы совпадают. Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной нефти до 12 марта. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение США по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей.

И добавил: "Поэтому в настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем".

"Но мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики, глобально, и, конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка, потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - отметил Песков.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с тем, что Иран предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.



