Лихачев обсудил с Гросси вопросы физической защиты ЗАЭС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси тему физической защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Консультации традиционно были посвящены вопросам ЗАЭС. В первую очередь, в части обеспечения ее физической защиты, безопасного состояния, что, со своей стороны, мы донесли до агентства", - сказал Лихачев журналистам по итогам переговоров с главой МАГАТЭ.

По словам Лихачева, "Росатом" и МАГАТЭ фиксируют нарастание военных рисков в районе ЗАЭС и Энергодара.

Алексей Лихачев МАГАТЭ ЗАЭС Росатом Рафаэль Гросси
