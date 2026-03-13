Лавров обсудил с Гросси вопросы безопасности ЗАЭС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг нападений США и Израиля на поставленные под гарантии агентства мирные ядерные объекты Ирана, сообщили на Смоленской площади.

"Особый акцент сделан на ситуации вокруг нападений США и Израиля на поставленные под гарантии МАГАТЭ мирные ядерные объекты Ирана, а также на проблематике обеспечения безопасности Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Были также затронуты некоторые другие аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, отметили в министерстве.

"В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по основным аспектам взаимодействия России с агентством. Отмечен значительный вклад нашей страны в работу организации", - добавили в МИД.

ЗАЭС Иран МАГАТЭ МИД Сергей Лавров Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
 Иноагентом признана правнучка Хрущева

