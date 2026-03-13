Глава "Росатома" сообщил об активизации обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о том, что количество артиллерийских ударов и обстрелов с БПЛА по Запорожской АЭС и Энергодару в последнее время увеличивается.

"Количество артиллерийских ударов, минометных обстрелов, с БПЛА, воздушных средств в последние месяцы увеличивается, - сказал он после межведомственных консультаций "Росатом" - МАГАТЭ в Москве. - Есть обстрелы жилых районов (Энергодара), в том числе в начале марта, в результате которых есть раненые".

"И по промзоне, по системе выдачи мощности происходят постоянные удары как артиллерией, так и беспилотниками, - добавил Лихачев. - Это приводит к потере энергоснабжения".

Он напомнил, что по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в начале марта уже в пятый раз был объявлен режим тишины, в ходе которого энергоснабжение станции восстанавливалось.

"Не хочу загадывать вперед, но уверен, что риски потери внешнего электроснабжения станции сохраняются", - заявил глава "Росатома".

Он напомнил, что "еще в 2022 году тогдашний руководитель украинского Атомэнерго обращался практически публично к ВСУ с просьбой бить, чтобы не дать русским поднять мощность станции и не дать возможности начать электрогенерацию". "Линии электропередач остаются под рисками обстрелов, и мы должны быть к этому готовы", - считает глава "Росатома".

Лихачев рассказал, что "в прошлом году был установлен абсолютный рекорд: благодаря профессионализму и героизму коллектива станции и заранее предпринятым мерам концерна "Росэнергоатом" ЗАЭС просуществовала в режиме полной изоляции энергоснабжения, за счет системы дизель-генераторов была обеспечена абсолютная надежность, и мы не допустили рисков".

"Гордиться этим нужно, но повторять бы этого не хотелось, поэтому мы в очередной раз призвали МАГАТЭ сделать все, чтобы оставить в неприкосновенности всю инфраструктуру станции, включая систему электроснабжения, систему выдачи мощности", - добавил он.