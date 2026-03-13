ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 7-го по 13-е марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Ударами также поражены места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации вооруженных формирований противника, добавили в военном ведомстве.