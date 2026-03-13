Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8:00 мск 42 украинских дронов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российскими военными в пятницу с 8:00 до 18:00 мск сбито 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 33 дрона перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, девять - над Курской.

Ранее военное ведомство сообщало, что российские средства ПВО за неделю сбили 2650 беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и 33 снаряда HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.