Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 8:00 мск 42 украинских дронов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российскими военными в пятницу с 8:00 до 18:00 мск сбито 42 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 33 дрона перехватили и уничтожили над территорией Белгородской области, девять - над Курской.

Ранее военное ведомство сообщало, что российские средства ПВО за неделю сбили 2650 беспилотников, две крылатые ракеты Storm Shadow и 33 снаряда HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 марта 2026 года Военная операция на Украине
 Иноагентом признана правнучка Хрущева

 Суд обратил в доход РФ типографию "Печатня" по иску Генпрокуратуры

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });