В белгородском селе в результате удара БПЛА по магазину пострадала супружеская пара

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В селе Бутово Яковлевского округа Белгородской области беспилотник атаковал коммерческий объект, пострадали супруги, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Женщина получила множественные осколочные ранения лица, кисти руки и баротравму. Ее муж получил баротравму. Обоих госпитализируют. В здании повреждены остекление и фасад. Припаркованную рядом машину посекло осколками.

В Грайвороне дрон атаковал историко-краеведческий музей. В здании повреждены стены, остекление и внутренняя отделка.