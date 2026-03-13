В Белгородском округе в результате удара БПЛА по автобусу пострадали трое

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Белгородском округе дрон ударил по пассажирскому автобусу на дороге Никольское - Таврово, пострадали три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчине с осколочными ранениями оказали первую помощь на месте бойцы "Орлана". Затем его попутным транспортом доставили в село Таврово", - написал он.

Еще одного мужчину, который получил травму головы, местные жители доставили в Тавровскую амбулаторию. Затем обоих пострадавших забрала бригада скорой и отвезла в городскую больницу № 2 Белгорода.

"Еще одного мужчину с баротравмой в городскую больницу № 2 Белгорода доставили неравнодушные жители, которые остановились, чтобы помочь.(...) После полного обследования диагноз не подтвердился, он отпущен домой", - рассказал губернатор.

Автобус поврежден, но остается на ходу.