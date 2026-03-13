В Коми 15-летний школьник арестован по обвинению в подготовке массового убийства

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Усть-Вымский районный суд арестовал до 10 мая 15-летнего подростка, обвиняемого в подготовке массового убийства в школе, сообщает пресс-служба судов Коми.

По версии следствия, несовершеннолетний из Удорского района с 1 мая 2025 года по 11 марта 2026 год из-за личной неприязни увлекся идеей убийства учителей и одноклассников. Для этого он стал изучать материалы в интернете о вооруженных нападениях на учебные заведения. Массовое убийство подросток планировал совершить в мае с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, принадлежащих его отцу, считает следствие.

О своем намерении и способе совершения преступления он рассказал пользователям одной из групп в сети. Довести задуманное до конца несовершеннолетний не смог в связи с тем, что о его намерениях узнали правоохранители.

Уголовное дело расследуется по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст. 105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц).