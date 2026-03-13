Спикер Мосгордумы напомнил о судьбе внесенного в Госдуму законопроекта о шумомерах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Госдума поддержала в первом чтении инициативу Мосгордумы о применении шумомеров и ужесточении ответственности за использование чрезмерно шумных автомобилей и мотоциклов, сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Речь идет о законопроекте № 245000-8, который был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года.

Ранее в этот день заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что шумомеры могут появиться на дорогах Москвы уже в 2027 году.

"Мы рассчитываем, что, наверное, в этом и следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может уже использоваться в тех зонах, где нам скажут москвичи, где есть такие проблемы и где проблема с шумовым воздействием сверхнормативным присутствует и которая создает дискомфорт и неудобную для жизни среду", - сказал он.

С 2021 года Центр организации дорожного движения испытывал комплекс фотовидеофиксации "Эфир", который способен измерять уровень шума на дорогах, и проводил исследования допустимого уровня шума от транспортных средств. В январе 2025 года шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте.

Летом 2025 года сообщалось, что законопроект об изменениях в КоАП, который инициировала Мосгордума, находится на рассмотрении Госдумы, документ передаст полномочия по контролю за уровнем шума с федерального на региональный уровень.